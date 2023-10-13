Haberler Galatasaray Erden Timur A Spor'da

Erden Timur A Spor'da

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yarın akşam A Spor'un konuğu olacak. A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Gündem Özel' programına Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır konuk olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Erden Timur A Spor'da
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yarın akşam A Spor'un konuğu olacak. A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Gündem Özel' programına Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır konuk olacak. Spor basınının duayenleri soracak, Erden Timur cevaplayacak. Geçen sezon yaşananlar; MHK, hakemler ve rakipler hakkındaki görüşleri; Kemerburgaz ve Florya projelerinde son duruma dair açıklamalar. Dünyanın konuştuğu transferlerin perde arkası ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine değinecek olan Timur, iç transferdeki son duruma da açıklık getirecek. Hepsi ve daha fazlası yarın saat 20.00'de A Spor'da.
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