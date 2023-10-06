GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 21 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan karşılaşmalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.