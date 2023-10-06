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GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

Manchester United zaferinin ardından gözünü Süper Lig'de çeviren Galatasaray, 8. haftada Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Yoğun maç trafiğine devam eden Cimbom'da Antalyaspor maçının ilk 11'i merak ediliyor. Okan Buruk yıldız ismi maçta oynatmama kararı aldı. İşte sarı kırmızılılarda tecrübeli çalıştırıcının ilk 11'i tercihi. | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 15:55
GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

Akdeniz ekibi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

55. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 54 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 104 golüne, Antalyaspor 48 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

ANTALYASPOR'A 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a son dönemde kaybetmiyor. Antalya ekibi sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 16 Nisan 2016'da 4-2'lik skorla elde etti. Bu müsabakanın ardından oynanan 14 karşılaşmada Galatasaray 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

SON 21 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 21 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan karşılaşmalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

6 MAÇIDA KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

EN BÜYÜK SİLAH ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor.Icardi, bu sezon toplam 13 resmi müsabakada oynadı ve rakip fileleri toplam 11 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 1'ini de gruplarda kaydetti. Icardi ayrıca ligde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu 4 mücadelede rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

Okan Buruk ile Nuri Şahin 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon oynanan bu müsabakalardan Buruk, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK!

Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

YILDIZ İSME KESİK!

Milli maç öncesi Antalya deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un ilk 11 tercihi merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

MUSLERA

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

BOEY

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

SANCHEZ

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

ABDÜLKERİM

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

ANGELINO

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

TORREIRA

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

KAAN AYHAN

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında yıldız isme kesik! İşte Okan Buruk'un 11'i

ZAHA

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