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Galatasaray bayramı

Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor'u mağlup ederek taraftarını mest etti. Rams Park'ta baştan sona üstün bir futbol sergiledi ve İcardi'nin golleriyle ligdeki ilk galibiyetine imza attı. Şimdi sırada Molde var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Galatasaray bayramı

Galatasaray, Trabzonspor karşısında şov yaptı: 2-0. Rams Park'ta rakibini konuk eden ve taraftarlarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 90+3. dakikada Mauro İcardi attı. Ligde deplasmanda Kayseri ile oynadığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, ilk galibiyetine imza attı ve 4 puana yükseldi. Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.

MOLDE EVİNDE BERABERE KALDI

Bu sezon oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde ile karşılaşacak. Öte yandan Molde, Norveç 1. Futbol Ligi'nin 19. haftasında ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 2 haftadır kazanamayan Molde, 34 puanla 4. sırada yer aldı.

Zaha kadroda yer almadı

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Olimpija Ljubljana karşılaşmasında aldığı darbe sonucunda sakatlanan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Defans aslına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçını düşünerek stoperleri Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı Olimpija Ljubljana rövanşında dinlendirmişti. İki oyuncu da dün formalarını geri aldı. Fernando Muslera'nın önündeki savunma dörtlüsü Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Angelino ile oluştu.

Kaleye duvar ördüler

Galatasaray savunması, Trabzonspor karşısında da hata yapmadı. Zalgiris ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 2 gole engel olamayan sarı-kırmızılı defans hattı, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi elemesinde oynadığı son 5 karşılaşmada kalesini kapattı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rakiplerine 6 gol attı.

Boey topu patlattı

Galatasaray-Trabzonspor maçında ilginç bir olay yaşandı. İlk yarının son anlarında, sahanın başarılı isimlerinden Sacha Boey topa müdahale etmek istedi. Bu sırada top patladı ve yıldız oyuncu büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra hakem topun değiştirilmesini istedi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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