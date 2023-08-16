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GALATASARAY PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU? | Şampiyonlar ligi play-off kaç maç, 4. ön eleme var mı, maçları ne zaman?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında rakibi Olimpija Ljubljana'yı Icardi'nin golüyle 1-0 yenerek play-off'a yükseldi. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılıların play-off rakibi böylece belli olurken arama motorlarında sorgulanan 'Galatasaray play-off rakibi kim oldu? Şampiyonlar ligi play-off kaç maç, 4. ön eleme var mı, maçları ne zaman?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:00
GALATASARAY PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU? | Şampiyonlar ligi play-off kaç maç, 4. ön eleme var mı, maçları ne zaman?

GALATASARAY PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenyalı rakibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maçın rövanşını İstanbul'da oynayan Galatasaaray, play-off'a Mauro Icardi'nin golüyle koştu. 24. dakikada topun ağlarla buluşmasıyla gelen galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların play-off rakibi de belli oldu. İşte merak edilenler...

GALATASARAY PLAY-OFF RAKİBİ KİM, HANGİ TAKIM OLDU?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti. Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i eleyen Molde ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı temsilcimizin maç ve rövanş tarihleri de belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KAÇ MAÇ, 4. ÖN ELEME VAR MI?

2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 25-26 Ağustos ve 1-2 Eylül tarihlerinde oynanacak. Play-off turunda 16 takım yer alacak. Bu takımlar, 2. eleme turunda elenen 8 takım ve 3. eleme turunda elenen 8 takımdır. Play-off turunda, her takım tek maç üzerinden oynayacak. Play-off turunda kazanan 8 takım, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselecek. ön eleme turu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaldırıldı. 2023-24 sezonunda, Şampiyonlar Ligi'ne 16 takım katılacak. Bu takımlar, 2. eleme turunda elenen 8 takım ve 3. eleme turunda elenen 8 takımdır.

2. Eleme turundan başlayan Galatasaray da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için toplamda 3 ön eleme turu oynamadı. 3. ön elemede NK Olimpija ile karşılaşan sarı kırmızılılar ilk maçtan galibiyet ile ayrıldı. İkinci maçı da alarak bu turu da geçen Cimbom, play-off turuna yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray - Molde eşleşmesinde ilk maç 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç'te, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.

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