Altın çocuk

Geçen sezon ara transfer döneminde Nicola Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın yüksek kar elde etme planı kusursuz işledi. Sarı-kırmızılı takımın flaş transferi, Aston Villa'nın teklifini kabul etti ve kulüpler sonunda anlaşma zemini buldu. Zaniolo, bugün Birmingham'da sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımına katılacak. Sarıkırmızılılar, İngiltere'de oynayacağı maç sayısına bağlı kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koyulan Zaniolo'dan toplamda 32 milyon Euro'ya yakın para kazanacak. Roma'ya ödenen 15 milyon Euro bonservis ve kardan yüzde 20'lik satış payı düşüldüğünde Galatasaray'ın net karı 13 milyon Euro civarı olacak.

Galatasaray'da kaldığı süre içinde kendisini sevdiren Zaniolo'nun gidişi sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.