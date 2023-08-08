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Olimpija Ljubljana 0 - 3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Kerem, Mertens ve Halil'den geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 00:07
Olimpija Ljubljana 0 - 3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cimbom'u rahatlatan gol 48. dakikada Dries Mertens'ten geldi.

Abdülkerim Bardakcı 57. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ancak maçın hakemi VAR incelemesinin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

İkinci yarıda oyuna giren Halil Dervişoğlu, 90+1. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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