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Galatasaray'da Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha antrenmana çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında FK Zalgiris'i konuk edecek Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmzılılarda yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha antrenmana çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 22:56
Galatasaray'da Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha antrenmana çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda FK Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda FK Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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