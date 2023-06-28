Galatasaray'da orta saha için flaş bir isim gündeme geldi. Africa Foot'un haberine göre; Cimbom, bonservisi Tottenham'da olan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Sarı kırmızlıların oyuncu ile ilgili kısa süre içinde somut adımları atabileceği ifade edildi. 20 yaşındaki Senegalli merkez orta sahanın geleceğe yatırım olarak düşünüldüğü de aktarıldı.
Galatasaray'da orta saha için flaş bir isim gündeme geldi. Africa Foot'un haberine göre; Cimbom, bonservisi Tottenham'da olan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Sarı kırmızlıların oyuncu ile ilgili kısa süre içinde somut adımları atabileceği ifade edildi. 20 yaşındaki Senegalli merkez orta sahanın geleceğe yatırım olarak düşünüldüğü de aktarıldı.