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Bein ÖZET! Beinsports özet izle | Galatasaray - Sivasspor MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Sivasspor, 35. hafta müsabakasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşıyor. Arda Kardeşler'in yönettiği maçta ikinci yarı oynanıyor, maç bitiminde karşılaşmanın tüm ayrıntıları haberimizde yer alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:06
Bein ÖZET! Beinsports özet izle | Galatasaray - Sivasspor MAÇ ÖZETİ

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 35. hafta müsabakası ile devam ediyor. Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın özeti futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, BeIN SPORTS özet nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray-Sivasspor maç özeti izle...

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI ÖZETİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Galatasaray ile Sivasspor, 34. hafta müsabakasında karşılaşıyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor, maç bitiminde karşılaşmanın tüm ayrıntıları haberimizde yer alacak.

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