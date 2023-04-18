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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Son dakika spor haberi: Bonservisi Galatasaray'da bulunan Olimpiu Morutan, kendisinden beklenen patlamayı yapamayınca İtalya Ligi ekiplerinden Pisa'ya kiralandı. Çizme'de gösterdiği performansla dikkat çeken Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çizme'den bir başka takımın transferde devreye girdiği kaydedildi. Galatasaray, genç yıldızın transferinden ciddi bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:07
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Serie B'de 31 karşılaşmada görev yapan Morutan, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Yükselen grafiğiyle dikkat çeken Morutan'ın talipleri de artıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Galatasaray olası Morutan transferinden kasaya ciddi bir gelir koymayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Bir başka Çizme ekibi Parma'nın, Olimpiu Morutan'ı takipte olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Footballnews24; kadrosunda Rumen oyuncu Dennis Man'ı da bulunduran Parma'nın sezon sonu 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için sarı-kırmızılı ekiple temas kurabileceğini okurlarıyla paylaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Morutan'ın gelişimini yakından takip eden ve İtalya'da bulunan Galatasaraylı kurmayların, 23 yaşındaki oyuncunun transfer durumunu konuştuğunu Rumen oyuncunun menajeri Ioan Becali de doğruladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

SERBEST KALMA BEDELİ 5.5 MİLYON EURO!
Becali, "Morutan'ın serbest kalma bedeli biliniyor ve bu rakam 5.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Kulüplerin ne konuştuğunu bilmiyorum, önümüzdeki birkaç gün içinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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