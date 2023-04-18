TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam

Galatasaray'da Olimpiu Morutan piyangosu yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen Rumen oyuncu, İtalya'nın Pisa kulübüne kiralık verilmişti.
Genç oyuncu burada gösterdiği performansla göz doldurdu.
Galatasaray'da Olimpiu Morutan piyangosu yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen Rumen oyuncu, İtalya'nın Pisa kulübüne kiralık verilmişti.
Genç oyuncu burada gösterdiği performansla göz doldurdu.
Serie B'de 31 karşılaşmada görev yapan Morutan, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Yükselen grafiğiyle dikkat çeken Morutan'ın talipleri de artıyor.
Galatasaray olası Morutan transferinden kasaya ciddi bir gelir koymayı hedefliyor.
Bir başka Çizme ekibi Parma'nın, Olimpiu Morutan'ı takipte olduğu iddia edildi.
Footballnews24; kadrosunda Rumen oyuncu Dennis Man'ı da bulunduran Parma'nın sezon sonu 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için sarı-kırmızılı ekiple temas kurabileceğini okurlarıyla paylaştı.
Morutan'ın gelişimini yakından takip eden ve İtalya'da bulunan Galatasaraylı kurmayların, 23 yaşındaki oyuncunun transfer durumunu konuştuğunu Rumen oyuncunun menajeri Ioan Becali de doğruladı.
SERBEST KALMA BEDELİ 5.5 MİLYON EURO!
Becali, "Morutan'ın serbest kalma bedeli biliniyor ve bu rakam 5.5 milyon Euro.
Kulüplerin ne konuştuğunu bilmiyorum, önümüzdeki birkaç gün içinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.