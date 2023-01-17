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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan savunmaya Maik Nawrocki hamlesi!

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmaya yakın olan Galatasaray savunma hattı için harekete geçti. Nelsson'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, rotasını Polonya'ya çevirdi. Cimbom genç stoper için görüşme gerçekleştirdi. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Cimbom nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Aslan öncelikli olarak Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile el sıkıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Legia Varşova'dan Maik Nawrocki de yeniden gündemin ilk sırasına yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Daha önce 21 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray bonuslar dahil toplamda 3 milyon euro'luk teklif yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Ancak Polonya takımı bu teklifi reddetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Victor Nelsson'un sezon sonunda ayrılma ihtimali nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Nawrocki için şartların zorlanmasını talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

HER AN BİTEBİLİR

Bunun üzerine Galatasaray transfer komitesi üyeleri, harekata geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Cimbom, Belek'te Legia Varşova'nın kamp yaptığı otelde soluğu aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Polonya ekibinin yöneticileri ile görüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Teklifini yükseltmeden yeniledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Bir sonraki satış teklifi sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Marcao'yu Sevilla'ya gönderdiklerini, Nelsson'un da sezon sonunda Avrupa'dan dev bir takıma transfer olacağını söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Nawrocki'den sonraki satıştan elde edecekleri rakamın kendilerini çok daha fazla mutlu edeceğine Polakları ikna etmeye çalıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Görüşmeden henüz net bir karar çıkmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Nawrocki konusunda bu hafta içinde sürprizler olması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan

Legia Varşova, Werder Bremen'den kiraladığı Nawrocki'nin bonservisini geçen yıl 1.5 milyon euro'ya satın almıştı.

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