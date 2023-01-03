Fransız basınından flaş iddia! Aslan'dan sol kanat harekatı

Süper Lig'de son maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray zirve koltuğunu yeniden ele geçirmişti.

Sarı kırmızılı ekip, ligde şampiyonluk hedefine konsantre olurken bir taraftan da ara transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre, bu çalışmalar dahilinde yeni bir ismin listeye girdiği öğrenildi. Galatasaray'la ilgili bu iddianın kaynağı ise Fransız basını. Fransız medyasında çıkan haberlere göre, transferde sol kanat arayışında olan Galatasaray gündemine Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen 26 yaşındaki ismi aldı.

O isim, Fildişi Sahili asıllı Fransız sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba.

Fransızlara göre Cimbom, oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor. Bamba bu sezon Lille formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki futbolcu 4 gol katkısı sağlarken 3 de asiste imza attı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Lille ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Bamba'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Yıldız futbolcu sol ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde 276 maçta görev alan Jonathan Bamba, 42 gol atarken 46 da asist üretti. Fransa Milli Takımı'nda 19 kez görev alan Bamba, 5 kez fileleri sarsmayı başardı.

JONATHAN BAMBA KİMDİR?

Jonathan Bamba 26 Mart 1996 tarihinde Fransa'nın Alfortville şehrinde dünyaya geldi.

26 yaşındaki Bamba futbol kariyerine St Etienne kulübünde başladı, Paris FC, Angers ve Lille takımlarında forma giydi. Fransız oyuncu 175 cm boyunda ve 70 kilo olan Jonathan Bamba, sağ ayağını kullanıyor.

ADI FENERBAHÇE'YLE DE ANILMIŞTI

Jonathan Bamba'nın adı 2018 yılının haziran ayında Fenerbahçe ile de anılıyordu. O dönem Saint-Etienne forması giyen Bamba için sarı lacivertli ekibin o zamanki sportif direktörü Damien Comolli, Fransız ekibiyle iletişime geçmişti.

Jonathan Bamba o sıralar İtalyan devleri Inter ve Milan'ın da listesindeydi. Fakat Bamba, ne Fenerbahçe'yi ne de Inter ve Milan'ı tercih etti. Fransız oyuncunun tercihi Lille'den yana oldu ve Ligue 1'de kaldı.