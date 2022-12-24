Yeniden Fode Ballo

Sarı-kırmızılılarda Patrick van Aanholt, son alternatif durumuna düştü. Son olarak Keçiörengücü ile oynanan kupa karşılaşmasında yine çok kötü bir performans gösterdi. Okan Buruk, yerliler Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'i Hollandalı futbolcunun önünde görüyor. Verilen hiçbir şansı kullanamayan tecrübeli sol bek ile devre arasında yollar ayrılmak isteniyor.

Galatasaray'ın planı da belli. Cimbom, beğenilmeyen ve ıslıklanan Patrick van Aanholt'un kontratından çıkabilirse Fode Ballo- Toure'yi renklerine bağlamayı hedefliyor. Kariyerini Milan'da sürdüren 25 yaşındaki futbolcunun 2025'e kadar kontratı var. Aslan, satın alma opsiyonuyla Fode Ballo-Toure'yi almayı planlıyor. Bu sezon 7 maçta oynadı, 1 gol attı.