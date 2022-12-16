Haberler Galatasaray GALATASARAY - TOULOUSE CANLI İZLE | Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - GS hazırlık maçı canlı

GALATASARAY - TOULOUSE CANLI İZLE | Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - GS hazırlık maçı canlı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor, Lazio gibi ekiplerle özel maçta karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile de karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:10
GALATASARAY - TOULOUSE CANLI İZLE | Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - GS hazırlık maçı canlı

GALATASARAY - TOULOUSE CANLI İZLE | Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Galatasaray ile Toulouse hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

SARI KIRMIZILILAR ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti. Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı antrenör, Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen dünkü idmanda, Galatasaray yine yüksek tempoda çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bugünkü Toulouse maçına yönelik bir taktik prova yapıldığı öğrenildi.

TAKIM İDMANDA TAM KADRO

DünyaKupası'nda İsviçre Milli Takımı ile yer alan Haris Seferovic, takıma döndü ve Antalya kampına katıldı. Ara transferde kiralık sözleşmesinin feshedilmesi planlanan tecrübeli santrfor, o döneme kadar kadrodaki yerini koruyacak. Galatasaray'la sözleşme yenilediği gün çıktığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün Antalya kampında koşulara başlaması sevinç yarattı.

Ayrıca gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana katılamayan Berkan Kutlu da sağlık ekibiyle görüşerek son antrenmana çıktı ve takımla çalıştı

Antalya'ya özel izin alarak Muslera'dan daha geç dönen Lucas Torreira, sahaya çıktı, takımla çalıştı. Okan hoca, Toulouse ile oynanacak hazırlık maçında Uruguaylı ön liberoya ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Ancak Torreira'nın maç kadrosunda yer alması düşünülüyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
40 milyonluk yalısına taşınmak için gün sayıyor! Hadise Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı!
Hadise 40 Milyon TL'lik yeni evinin tadilatına tomar tomar para döktü! Reklamlardan oluk oluk para kazanan Hadise'ye bunlar vız gelir
Messi mi Mbappe mi? İşte 2022 Dünya Kupası finalinin şifreleri
F.Bahçe'nin istediği golcü müjdeyi verdi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!
Buruk'tan yaş ayarı! As takıma hazırlıyor
Asgari ücret üçüncü toplantı ne zaman?
2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batı Konferansı'nın yeni lideri Memphis Grizzlies Batı Konferansı'nın yeni lideri Memphis Grizzlies 11:20
Çaykur Rizespor - Göztepe maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:08
F.Bahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor F.Bahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor 10:53
Pedro transfer teklifini veto etti! İşte sebebi Pedro transfer teklifini veto etti! İşte sebebi 10:37
Sinan Bolat'tan Uğurcan ve Altay yorumu! Sinan Bolat'tan Uğurcan ve Altay yorumu! 10:15
Beşiktaş'ta Romain Saiss endişesi! Beşiktaş'ta Romain Saiss endişesi! 10:09
Daha Eski
Galatasaray-Toulouse maçı hangi kanalda? Galatasaray-Toulouse maçı hangi kanalda? 10:05
Anadolu Efes Partizan deplasmanında Anadolu Efes Partizan deplasmanında 10:03
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia! 10:02
Louis van Gaal'den Wout Weghorst itirafı! Louis van Gaal'den Wout Weghorst itirafı! 09:53
Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri bitti! Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri bitti! 09:48
Wout Weghorst dönüyor! Wout Weghorst dönüyor! 09:26