GALATASARAY - TOULOUSE CANLI İZLE | Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - GS hazırlık maçı canlı

GALATASARAY - TOULOUSE CANLI İZLE | Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Galatasaray ile Toulouse hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

SARI KIRMIZILILAR ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti. Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı antrenör, Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen dünkü idmanda, Galatasaray yine yüksek tempoda çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bugünkü Toulouse maçına yönelik bir taktik prova yapıldığı öğrenildi.

TAKIM İDMANDA TAM KADRO

DünyaKupası'nda İsviçre Milli Takımı ile yer alan Haris Seferovic, takıma döndü ve Antalya kampına katıldı. Ara transferde kiralık sözleşmesinin feshedilmesi planlanan tecrübeli santrfor, o döneme kadar kadrodaki yerini koruyacak. Galatasaray'la sözleşme yenilediği gün çıktığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün Antalya kampında koşulara başlaması sevinç yarattı.

Ayrıca gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana katılamayan Berkan Kutlu da sağlık ekibiyle görüşerek son antrenmana çıktı ve takımla çalıştı

Antalya'ya özel izin alarak Muslera'dan daha geç dönen Lucas Torreira, sahaya çıktı, takımla çalıştı. Okan hoca, Toulouse ile oynanacak hazırlık maçında Uruguaylı ön liberoya ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Ancak Torreira'nın maç kadrosunda yer alması düşünülüyor.