GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla sezon başında kiraladığı Bosna Hersek asıllı İsviçreli forvet Haris Seferovic ise ülkesinin milli takımı ile Katar'da...
Oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sezon başında Benfica'dan kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic'in talipleri her geçen gün artıyor.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen tecrübeli golcüyü Alman ekibi Schalke ve İsviçre kulübü Servette'ten sonra Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord da listesine ekledi.
Dünya Kupası'nda boy gösteren Seferovic'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan Seferovic, 2 gole imzasını attı.
HARIS SEFEROVIC KİMDİR?
Haris Seferovic, 22 Şubat 1992'de İsviçre'nin Sursee kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin takımlarından Luzern'de başlayan Seferovic, daha sonrasında Grasshoppers'a transfer oldu.
Sonrasında sırasıyla bonservisiyle Fiorentina'ya giden İsviçreli golcü; Neuchatel Xamax, Lecce ve Novara'da kiralık olarak forma giydi.
2013'te 3 milyon euro bedelle Real Sociedad'a imza atan golcü oyuncu, 1 yıl sonra da Frankfurt'a 3.2 milyon euro bedelle gitti.
Burada 3 yıl forma terleten Seferovic, 2017 yazında Benfica'ya transfer oldu. 5 yıl Portekiz temsilcisinin formasını giyen 30 yaşındaki yıldız, sezon başında Galatasaray'a kiralandı.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 15 maçta süre alabilen yıldız forvet, 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...