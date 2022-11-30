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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Portekiz temsilcisi Benfica'dan kiralık olarak renklerine bağladığı İsviçreli forvet Haris Seferovic'e, Hollanda'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 07:46
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla sezon başında kiraladığı Bosna Hersek asıllı İsviçreli forvet Haris Seferovic ise ülkesinin milli takımı ile Katar'da...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Sezon başında Benfica'dan kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic'in talipleri her geçen gün artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen tecrübeli golcüyü Alman ekibi Schalke ve İsviçre kulübü Servette'ten sonra Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord da listesine ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Dünya Kupası'nda boy gösteren Seferovic'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan Seferovic, 2 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

HARIS SEFEROVIC KİMDİR?

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992'de İsviçre'nin Sursee kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Futbola ülkesinin takımlarından Luzern'de başlayan Seferovic, daha sonrasında Grasshoppers'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Sonrasında sırasıyla bonservisiyle Fiorentina'ya giden İsviçreli golcü; Neuchatel Xamax, Lecce ve Novara'da kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

2013'te 3 milyon euro bedelle Real Sociedad'a imza atan golcü oyuncu, 1 yıl sonra da Frankfurt'a 3.2 milyon euro bedelle gitti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Burada 3 yıl forma terleten Seferovic, 2017 yazında Benfica'ya transfer oldu. 5 yıl Portekiz temsilcisinin formasını giyen 30 yaşındaki yıldız, sezon başında Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 15 maçta süre alabilen yıldız forvet, 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'e bir talip daha! Hollanda'dan...

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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