Kaptan konuştu

Galatatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera hem yabancı hem de yerli futbolcularla bir araya geldi. Uruguaylı kaleci "Bu sezon çok önemli yatırım yapıldı. Camia bizden şampiyonluk bekliyor. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Hepiniz çok kaliteli oyuncularsınız. Teknik direktörümüz Okan Buruk ile kafa kafaya vererek sorunlarımızı çözmeliyiz" dedi. 36 yaşındaki eldiven herkesin saha içine daha çok konsantre olmasını istedi. Muslera, yerli futbolcular ile de bir araya geldi. Onların doğal olarak takıma aidiyetlerinin daha kuvvetli olduğunu söyledi. Muslera hep birlikte Galatasaray'ı tekrar ayağa kaldıracaklarını kaydetti.