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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da takımın öne çıkan isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Yunus Akgün ile beraber hedef tahtasına konan 23 yaşındaki futbolcuya eleştiri sesleri yükseldi. Kasımpaşa maçı haricinde pek varlık gösteremeyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gerçekler ortaya çıktı. Peki form düşüklüğünün arkasında yatan ne? Yönetimin konu hakkındaki duruşu nasıl? İşte yaşanan bütün gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 10:51
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Galatasaray'da geride kalan 8 haftada en çok eleştirilen ve tartışılan oyuncu, geçen sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu oldu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

2021-22 sezonunda takımın en başarılı ismi olan Kerem'in bu yıl ilk 8 haftadaki performansı sınıfta kaldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı forma ile çıktığı 52 maçta 13 gol 13 asiste imza atan Kerem, şu anda bu oyunun çok uzağında.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Yaşadığı formsuzluk nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Hürriyet'in haberine göre; Kerem geride kalan sezon hem lig, hem milli takım hem de Avrupa Ligi'nde çok özel işlere imza attı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Başarılı performansı sonrasında başta Lyon olmak üzere Wolfsburg, Atletico Madrid gibi önemli kulüpler kendisini takibe aldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Hatta Avrupa Ligi'nde mart ayındaki Barcelona mücadelesi öncesinde İspanyol gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine taşıdı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Barcelona Teknik Direktörü Xavi dahi maç sonunda Kerem ve çıkışı ile alakalı yorum yaptı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

AVRUPA'DAN BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ
Ve sezon bittiğinde ise başarısı, performansı ile Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa'ya transferi ile alakalı vaatler, hedefler çizildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Her zaman Avrupa'da oynama hedefi olan Kerem de Galatasaray'a önemli gelir kazandırıp transfer olmayı çok istiyordu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Kariyerinde birçok zorluğu aşıp bu noktaya gelen Kerem bir hayaline daha ulaşacaktı. Ancak kendisine vaat edilen ve çizilen Avrupa'ya transferi ile alakalı somut gelişme yaşanmadı, kulübe gelen resmi teklif olmadı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Bu da Kerem'i açıkçası üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

YÖNETİMDEN ÜCRETİNE ZAM!
Bir de bunun üzerine 2022-23 sezonuna iyi başlayamadığı için Kerem'e eleştiri sesleri de yükseldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Bu durumun yıllık ücretine bağlanması da Kerem'i demoralize etti. Halbuki, transfer sezonunun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun ücretine iyileştirme yapma kararı Galatasaray yönetiminden geldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Yunus, Nelsson, Boey ile birlikte Galatasaray, Kerem'in de kontratına iyileştirme yapma kararı aldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Sosyal medya hesabına gelen mesajlar, tepkiler, eleştiriler oyuncuyu olumsuz etkiledi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Duygusal bir kişiliğe sahip olan Kerem de geçen yılki performansından uzak olduğu, formsuz bir süre yaşadığı ilk anda gelen bu tepkilere üzüldü.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Ve milli futbolcu, yaşadığı üzüntü nedeniyle 15 Kasım 2020'de sosyal medya hesabındaki bir mesajı yeniden paylaştı; "Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıddıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa,sabret ve asla unutma. Bu da geçer."

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

YÖNETİM DE TEPKİLERDEN RAHATSIZ
Galatasaray yönetimi de teknik direktör Okan Buruk da tepkilerin, eleştirilerin Kerem Aktürkoğlu üzerinde yoğunlaşmasından son derece rahatsız.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Sarı kırmızılılarda geçen sezon tam 26 gollük katkı sağlayan Kerem'in formsuz geçirdiği ilk süreçte bu kadar tepki gösterilmesini teknik heyet de yönetim de doğru bulmuyor.

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