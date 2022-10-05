Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetim de rahatsız

Ve milli futbolcu, yaşadığı üzüntü nedeniyle 15 Kasım 2020'de sosyal medya hesabındaki bir mesajı yeniden paylaştı; "Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıddıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa,sabret ve asla unutma. Bu da geçer."