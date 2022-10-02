Galatasaray'da Juan Mata kalite koktu

Galatasaray'ın transferin son anlarında kadrosuna kattığı ve İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında ilk kez şans bulan Juan Mata, Adana Demirspor deplasmanında yedek soyundu. 57'de oyuna giren İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmış oldu. Sahada kaldığı kısa sürede kalitesini gösteren 34 yaşındaki oyuncu, 59'da ise gole çok yaklaştı. Mertens'in ortasında yaptığı vuruşta savunma son anda golü önledi. Takım arkadaşlarına zaman zaman şık servisler yapan Mata, gelecek haftalar için olumlu sinyaller verdi.



ÖNEMLİ 1 PUAN

Juan Mata, zor deplasmanlarda puan almanın şampiyonluk için önemli olduğunu söyledi. İlk maçına çıktığı için mutlu olduğunu belirten Mata, "Bu tarz takımlara karşı şampiyon olmak için puan kazanmamız gerekiyor. O yüzden bunun için mutluyuz" diye konuştu.