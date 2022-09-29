Galatasaraylı Dries Mertens neden Napoli'de kalmadı? İtalyanlar böyle yazdı!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Dries Mertens'e dair flaş bir detay İtalyan basınında yazıldı.

Haberde, Mertens'in Haziran başında, Napoli başkanı De Laurentiis'e attığı mail ve istediği maaş yazıldı.

'4 MİLYON EURO' TALEP ETTİ

Dries Mertens'in, De Laurentiis'e attığı mailde, yıllık 4 milyon euro maaş talep ettiği bilgisine yer verildi.

Napoli cephesinin bu teklifi yüksek bulduğu ve anlaşma bu sebeple sağlanamadığı kaydedildi. Öte yandan Mertens'in makul bir maaş talebi bulunması halinde, Napoli yönetimi tarafında kabul edileceği bilgisine yer verildi.

G.SARAY'DAN 4 MİLYON EURO ALDI

Öte yandan Galatasaray, KAP açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."

