Mauro Icardi mi Bafetimbi Gomis mi? Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında Okan Buruk'un tercihi belli oldu!

Milli aranın ardından ligde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler kritik maça çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un hangi oyuncuyu ilk 11'de forvet olarak oynatacağı merak konusuyken konuyla ilgili önemli bilgiler geliyor.

Akşam'ın haberine göre deplasmanda oynanacak olan mücadelede hücum hattında Gomis yer alacak. Icardi ise kulübede şans bekleyecek.

Arjantinli yıldız forvetin oyununun gidişatına göre sahaya gireceği belirtiliyor. Eğer Galatasaray ilk yarıda sıkıntılı bir skorla soyunma odasının yolunu tutarsa Icardi ikinci devrenin başında sahada olacak Fakat Galatasaray için işler yolunda giderse Tangocu 60. dakikada şans bulacak.

DEPLASMAN KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray fikstür gereği birçok maçını deplasmanda oynarken Trabzonspor derbisi haricindeki dış saha maçlarının tamamından galibiyetle ayrıldı. Henüz deplasmanda ise yenilgi yüzü görmedi.