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Wanda Nara ve Mauro Icardi barıştı! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, kısa bir süre önce Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Icardi - Wanda Nara çifti barıştıklarını açıkladı. Peki, şimdi ne olacak? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 10:31
Wanda Nara ve Mauro Icardi barıştı! Şimdi ne olacak?

Wanda Nara ile bir küsüp bir barışan Mauro Icardi izin gününde eşinin gönlünü aldı. Ayrılıkları ile gündem olan ikili, buzları kısa sürede eritti.

SIRA SAHA İÇİNDE
Otelde yaşamak yerine Bebek'te Boğaz manzaralı eve taşınan İcardi ve Nara, çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgilendi. İkisi Mauro Icardi'den 5 çocuğu olan Wanda Nara, Paris'te eğitim gördükleri uluslararası okulun eşdeğerini Sarıyer sınırlarında buldu ve hemen kayıtlarını yaptırdı. Aile hayatını düzene sokan Icardi çifti saha dışında işleri yoluna koyarken, sıra 29 yaşındaki forvetin saha içi performansına geldi.

Galatasaray, PSG'den bedelsiz kiraladığı yıldız futbolcunun maaşının büyük kısmını Fransız ekibine ödetiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ücretine 750 bin Euro katkıda bulunduğu İcardi'nin ek masrafları için ise paraya acımıyor.

500 BİN EURO EK MALİYETİ VAR
Ev kirası, 5 çocuğun okul masrafı ve yurt dışı uçak biletlerinin maliyeti 500 bin Euro'yu buluyor. Bu transfere aracılık eden Wanda Nara'ya da 1 milyon Euro komisyon ödendi.

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