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Galatasaray Okan Buruk ile bunu da başardı! 2000'lerin ruhu gibi...

Galatasaray'ın çiçeği burnunda hocası Okan Buruk, yenilenen kadroyu kısa süre içinde toparladı ve önemli işlere imza attı. Önde prese önem veren Okan Buruklu Galatasaray, o istatistikte zirvede yer aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 13:07
Galatasaray Okan Buruk ile bunu da başardı! 2000'lerin ruhu gibi...

Sarı-Kırmızılılar, yıldızlar topluluğu kadrosuyla dikkat çekerken ilk 7 haftada ortaya konan mücadeleci futbol da gözlerden kaçmadı. Yıldız ağırlıklı kadronun mücadele ve fizik gücü teknik direktör Okan Buruk'u şimdilik tatmin etmiş durumda.

Özellikle de 35 yaşındaki Dries Mertens'in görev aldığı tüm maçlarda bir an olsun bile yerinde duramaması ve takım savunmasına sürekli yardım etmesi teknik heyetin aşılamaya çalıştığı sistemin bir parçası olarak görülüyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'daki futbolculuk dönemindeki gibi 90 dakika savaşan, asla pes etmeyen ve rakibin kafasını kaldırmayan bir takım oluşturmanın peşinde… 2000'li yıllarda gelen başarılarda takım halinde yapılan pres dikkat çekiyordu.

Takvim'in Comparisonator'un verilerinden derlediği habere göre Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip yarı sahada en çok presle top kazanma yüzdesinde ilk sırada yer alıyor.

Cimbom, yüzde 55 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 53 ile Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor takip ediyor.

Galatasaray dışında ilk 5 sırada şampiyonluk adaylarından sadece Beşiktaş yer alıyor. Kartal rakip sahada yüzde 47 top kazanma yüzdesine sahip.

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