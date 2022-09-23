GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Spor Toto Süper Lig'de ilk 7 haftayı 16 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 7 haftayı 16 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Son olarak sahasında Konyaspor'u mağlup eden ve galibiyet serisini 3 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.
Cimbom; Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Seferovic gibi yıldız isimlerle sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da transferiyle ses getiren isimlerden biri de Juan Mata oldu.
Sarı-kırmızılılar, son olarak Premier Lig devi Manchester United forması giyen İspanyol futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Aslan, tecrübeli orta saha oyuncusuna yıllık 1.9 milyon Euro maaş ödeyecek.
Galatasaray ile sözleşme imzaladıktan sonra çalışmalara başlayan Juan Mata, yaz kampı geçirmediği için henüz forma şansı bulamadı.
Teknik direktör Okan Buruk da yaptığı açıklamada Mata'nın hazır olmadığını ve zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.
Kendisi için hazırlanan özel programla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Akdeniz ekibiyle oynanacak maçta süre alması beklenen deneyimli oyuncu, forma numarasını belirledi.
Juan Mata, oynadığı kulüplerde 8 ve 10 numaralı formaları tercih ederken Galatasaray'da sürpriz bir forma numarasıyla sahaya çıkacak.
64 NUMARAYI GİYECEK
Deneyimli yıldız, sarı kırmızılı takımda 64 numaralı formayı terletecek.
Hürriyet'in haberine göre; İspanyol yıldızın bu tercihinin nedeni ise ebeveynlerinin 1964 doğumlu olması.
Geçen yıl annesini kaybeden Mata, 64 numaralı formayı anne ve babası için giyecek.
Kariyerinde 632 maça çıkan yıldız futbolcu, 138 gol ve 157 asistlik bir performans sergiledi.