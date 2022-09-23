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GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Son dakika Galatasaray haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'da çok konuşulan transferlerden biri de Juan Mata olmuştu. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son gününde takıma dahil edilen İspanyol futbolcu forma numarasını belirledi. İşte Mata'nın forma numarasındaki dikkat çeken detay... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 19:42
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Spor Toto Süper Lig'de ilk 7 haftayı 16 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Son olarak sahasında Konyaspor'u mağlup eden ve galibiyet serisini 3 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Cimbom; Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Seferovic gibi yıldız isimlerle sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Galatasaray'da transferiyle ses getiren isimlerden biri de Juan Mata oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Sarı-kırmızılılar, son olarak Premier Lig devi Manchester United forması giyen İspanyol futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Aslan, tecrübeli orta saha oyuncusuna yıllık 1.9 milyon Euro maaş ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Galatasaray ile sözleşme imzaladıktan sonra çalışmalara başlayan Juan Mata, yaz kampı geçirmediği için henüz forma şansı bulamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Teknik direktör Okan Buruk da yaptığı açıklamada Mata'nın hazır olmadığını ve zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Kendisi için hazırlanan özel programla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Akdeniz ekibiyle oynanacak maçta süre alması beklenen deneyimli oyuncu, forma numarasını belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Juan Mata, oynadığı kulüplerde 8 ve 10 numaralı formaları tercih ederken Galatasaray'da sürpriz bir forma numarasıyla sahaya çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

64 NUMARAYI GİYECEK

Deneyimli yıldız, sarı kırmızılı takımda 64 numaralı formayı terletecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Hürriyet'in haberine göre; İspanyol yıldızın bu tercihinin nedeni ise ebeveynlerinin 1964 doğumlu olması.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Geçen yıl annesini kaybeden Mata, 64 numaralı formayı anne ve babası için giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası

Kariyerinde 632 maça çıkan yıldız futbolcu, 138 gol ve 157 asistlik bir performans sergiledi.

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