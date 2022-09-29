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Galatasaray'a müjde! Icardi yerine Marcus Rahford

Sezon başında flaş bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Mauro Icardi için Fransa'dan müjdeli bir haber geldi. Buna göre Paris ekibi, Icardi'yi gelecek sezon da takımda düşünmüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 09:51 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 09:53
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'a müjde! Icardi yerine Marcus Rahford

Yaz transfer döneminde adeta şov yapan Galatasaray, yıldızları bir bir kadrosuna katmıştı. Seferovic, Mertens, Oliveira ve Torreira ile başlayan imza şovu, Mata ve Icardi ile devam etmişti.

PSG'den kiralanan yıldız golcünün yıllık maaşının yüksek bir bölümünü de Fransız ekibi karşılıyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!

Sezon sonuna kadar Galatasaray'a imza atan Icardi, Fransız ekibinin planlamalarında yer almıyor. Fransız basınına yansıyan habere göre PSG, gelecek sezon için Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmak istiyor.

PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi, gelecek sezon için ya uygun bir bedelle satılacak ya da bu sezon olduğu gibi düşük maaşla bir kulübe kiralanacak.

GALATASARAY FAVORİ!

Galatasaray'a transfer olmasının ardından bir otele yerleşen Icardi ve Wanda Nara çifti, İstanbul'u çok sevdi ve kalıcı olmak adına Bebek'te bir eve taşındı.

Gelecek sezon için Galatasaray, Icardi transferinde yine favori konumunda olacak.

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