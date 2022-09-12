Haberler Galatasaray Kerem süper döndü!

Kerem süper döndü!

Galatasaray’da geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu yıla kötü başlamıştı. Genç futbolcu Kasımpaşa maçında attığı 2 golle sarı-kırmızılara 3 puanı getirdi. Ayakta alkışlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Kerem süper döndü!
Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederken sahanın yıldızı Kerem Aktüroğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezona kötü bir giriş yapmıştı. Hatta birçoklarına göre yedek başlaması gerekiyordu. Ancak teknik direktör Okan Buruk ona Kasımpaşa deplasmanında da güvendi. İlk yarıdaki top kayıplarına rağmen 2. devreye yine onunla başladı. Genç futbolcu da bu güveni boşa çıkarmadı. Attığı iki güzel golle Galatasaray'a Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı getiren isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu 50. dakikada Sergio Oliveira'nın nefis pasında yaydan çıkmış ok gibi fırladı. Tek vuruşta Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'u avladı. Bu sezon Bafetimbi Gomis dışında gol atan ilk Galatasaray futbolcusu oldu. Kerem golü sonrası kameralara el öpme hareketi yaptı. "Anne ve baba" diyerek golünü onlara armağan etti. 23 yaşındaki futbolcu 69. dakikada ise akılalmaz bir gol attı. Uzaklardan harika bir falso ile tam 90'ı gördü. Muhteşem golünü taraftarla birlikte kutladı.
DİĞER
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!
Emina Jahovic'in yeni aşkı 'yok böyle tesadüf' dedirtti!
Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i...
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez!
Kerem şov yaptı Galatasaray kazandı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15
Daha Eski
İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! 01:10
İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! 01:09
Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! 00:20
Buruk: Maçın bütününe hakimdik Buruk: Maçın bütününe hakimdik 00:19
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez! Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez! 00:17
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko 00:17