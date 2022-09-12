Kerem süper döndü!

Kerem Aktürkoğlu 50. dakikada Sergio Oliveira'nın nefis pasında yaydan çıkmış ok gibi fırladı. Tek vuruşta Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'u avladı. Bu sezon Bafetimbi Gomis dışında gol atan ilk Galatasaray futbolcusu oldu. Kerem golü sonrası kameralara el öpme hareketi yaptı. "Anne ve baba" diyerek golünü onlara armağan etti. 23 yaşındaki futbolcu 69. dakikada ise akılalmaz bir gol attı. Uzaklardan harika bir falso ile tam 90'ı gördü. Muhteşem golünü taraftarla birlikte kutladı.
Kerem Aktürkoğlu 50. dakikada Sergio Oliveira'nın nefis pasında yaydan çıkmış ok gibi fırladı. Tek vuruşta Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'u avladı. Bu sezon Bafetimbi Gomis dışında gol atan ilk Galatasaray futbolcusu oldu. Kerem golü sonrası kameralara el öpme hareketi yaptı. "Anne ve baba" diyerek golünü onlara armağan etti. 23 yaşındaki futbolcu 69. dakikada ise akılalmaz bir gol attı. Uzaklardan harika bir falso ile tam 90'ı gördü. Muhteşem golünü taraftarla birlikte kutladı.
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