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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: - Lucas Torreira Galatasaray'a imza attı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar bir süredir peşinde olduğu Lucas Torreira transferinde mutlu sona ulaştı. Ünlü gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre; Taraflar arasındaki anlaşma resmiyet kazandı ve yıldız futbolcu Milano'da Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza attı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:36
BURAK ŞENTÜRK
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: - Lucas Torreira Galatasaray'a imza attı!

Galatasaray orta sahayı sağlama aldı. Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından o bölgeye bir takviye daha geldi.

Sarı-kırmızılılar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'yı kadrosuna katmayı başardı.

İngiliz devi Arsenal ile bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanmasının ardından 26 yaşındaki futbolcu da ikna edildi ve transfer resmiyet kazandı.

Ünlü gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre; Sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti ve Torreira, Milano'da Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza attı.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP bildiriminin ardından oyuncu İstanbul'a gelecek.

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