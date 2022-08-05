SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: - Lucas Torreira Galatasaray'a imza attı!

Galatasaray orta sahayı sağlama aldı. Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından o bölgeye bir takviye daha geldi.



Sarı-kırmızılılar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'yı kadrosuna katmayı başardı.



İngiliz devi Arsenal ile bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanmasının ardından 26 yaşındaki futbolcu da ikna edildi ve transfer resmiyet kazandı.

Ünlü gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre; Sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti ve Torreira, Milano'da Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza attı.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP bildiriminin ardından oyuncu İstanbul'a gelecek.