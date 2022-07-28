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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların gündemine ise son olarak Chelsea'li yıldızlar Ross Barkley ile Malang Sarr geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:00
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Aslan geniş bir kadro oluşturmak için birçok futbolcu ve kulüpleriyle görüşme halinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Bunlardan ikisi bonservisleri Chelsea'de olan Ross Barkley ve Malang Sarr.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Barkley 2020-21 sezonunu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

23 yaşındaki stoper Malang Sarr ise 2020-21 sezonununda Porto'da kiralık oynamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Cimbom bu iki isme fırsat transferi olarak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

ROSS BARKLEY KİMDİR?

5 Aralık 1993 tarihinde Liverpool'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Everton altyapısında başladı. Ardından Sheffield United ve Leeds United'da kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

2018'in ocak ayında 16.8 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

2020-21 sezonunu Aston Villa'da kiralık geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'ye dönmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

Ross Barkley'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2023 yılına sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

MALANG SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Malang Sarr ve Ross Barkley sürprizi!

23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi.

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