Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha adaylarından oluşan transfer listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te sıcak gelişme...
Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha adaylarından oluşan transfer listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te sıcak gelişme...
Harit'in transferi için bir süredir uğraş veren Galatasaray Alman ekibi Schalke 04'e kısa süre önce 4 milyon euro'luk teklif yapmış ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Hürriyet'in haberine göre, Faslı yıldızın yüksek maaşlı sözleşmesinden çıkış yapmak isteyen Schalke 04, G.Saray'dan teklifini artırmasını beklemeye başlamıştı ki, sarı kırmızılılardan ikinci teklif yapıldı.
Cimbom'un teklifini 1 milyon euro daha artırması sonrası Galatasaray ve Schalke 04, Harit'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-kırmızılılar, Schalke'ye 3 yıllık ödeme planıyla birlikte 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Cimbom, Alman ekibinden sonra Harit'e de yeni bir teklif sundu.
Galatasaray ilk olarak, 25 yaşındaki oyuncuya senelik 2,5 milyon € maaş teklif etmişti.
Marsilya ve Porto'nun da peşinde olduğu Harit, maaş konusunda beklentisinin daha yüksek olduğunu sarı kırmızılı kulübe iletti.
Bu geri dönüş sonrası, Cimbom'un ikinci teklifi ise yıllık 2.7 milyon € oldu.
Harit'in bu rakama olumlu cevap vermesi sonrası Schalke'nin ardından oyuncuyla da el sıkışan Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, anlaşmaya vardığı Harit'in transferini bekletirken bu bölge için diğer alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ediyor.
KULÜBÜ AYRILMASINI BEKLİYOR
Harit'in formasını giydiği Schalke'nin yöneticileri, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün menfaati doğrultusunda ayrılmasının doğru olacağını ifade etti.
On numara pozisyonunda forma giyen 25 yaşındaki yıldızın Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.
Geçtiğimiz sezonu Fransa'da Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta süre alırken, 5 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.
TransferMarkt verilerine göre, oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.