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Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

(Galatasaray haberleri) Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, bir yıldızda mutlu sona ulaştı. Bir süredir transfer listesinde yer alan Schalke 04'te forma giyen Amine Harit'te son pürüzleri gideren sarı kırmızılı ekip, Alman ekibinden sonra oyuncuyla da anlaşmaya vardı. İşte Cimbom'un Harit transferi için kasasından çıkacak rakam... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 00:20 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 00:25
Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha adaylarından oluşan transfer listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te sıcak gelişme...

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Harit'in transferi için bir süredir uğraş veren Galatasaray Alman ekibi Schalke 04'e kısa süre önce 4 milyon euro'luk teklif yapmış ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Hürriyet'in haberine göre, Faslı yıldızın yüksek maaşlı sözleşmesinden çıkış yapmak isteyen Schalke 04, G.Saray'dan teklifini artırmasını beklemeye başlamıştı ki, sarı kırmızılılardan ikinci teklif yapıldı.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Cimbom'un teklifini 1 milyon euro daha artırması sonrası Galatasaray ve Schalke 04, Harit'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Sarı-kırmızılılar, Schalke'ye 3 yıllık ödeme planıyla birlikte 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Cimbom, Alman ekibinden sonra Harit'e de yeni bir teklif sundu.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Galatasaray ilk olarak, 25 yaşındaki oyuncuya senelik 2,5 milyon € maaş teklif etmişti.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Marsilya ve Porto'nun da peşinde olduğu Harit, maaş konusunda beklentisinin daha yüksek olduğunu sarı kırmızılı kulübe iletti.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Bu geri dönüş sonrası, Cimbom'un ikinci teklifi ise yıllık 2.7 milyon € oldu.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Harit'in bu rakama olumlu cevap vermesi sonrası Schalke'nin ardından oyuncuyla da el sıkışan Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Harit'in transferini bekletirken bu bölge için diğer alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

KULÜBÜ AYRILMASINI BEKLİYOR

Harit'in formasını giydiği Schalke'nin yöneticileri, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün menfaati doğrultusunda ayrılmasının doğru olacağını ifade etti.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

On numara pozisyonunda forma giyen 25 yaşındaki yıldızın Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Geçtiğimiz sezonu Fransa'da Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta süre alırken, 5 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray Amine Harit'te işi bitirdi! İşte ödenecek rakam

TransferMarkt verilerine göre, oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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