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Galatasaray'da yardımcı antrenör Albert Riera görevinden ayrıldı!

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesinin ardından teknik heyette flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz ocak ayında göreve başlayan yardımcı antrenör Albert Riera, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:30
Galatasaray'da yardımcı antrenör Albert Riera görevinden ayrıldı!

Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından teknik heyette beklenen ayrılık gerçekleşti. Ocak ayında Domenec Torrent'in yardımcısı olarak göreve başlayan Albert Riera, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.

İspanyol antrenör, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Riera, söz konusu paylaşımında şu ifadleleri kullandı:

"Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun veda olmadığını biliyorum. Görüşmek üzere..."

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