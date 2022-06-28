Galatasaray'da yardımcı antrenör Albert Riera görevinden ayrıldı!

Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından teknik heyette beklenen ayrılık gerçekleşti. Ocak ayında Domenec Torrent'in yardımcısı olarak göreve başlayan Albert Riera, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.

İspanyol antrenör, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Riera, söz konusu paylaşımında şu ifadleleri kullandı:

"Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun veda olmadığını biliyorum. Görüşmek üzere..."

