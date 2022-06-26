Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un göz bebeği Aslan oluyor

Galatasaray'da başkanlık görevine Dursun Özbek'in gelmesinin ardından transferde agresif bir tutum içerisine girildi.
Galatasaray'da başkanlık görevine Dursun Özbek'in gelmesinin ardından transferde agresif bir tutum içerisine girildi.
Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Kazımcan Karataş'ı bitirme noktasına gelen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti.
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Abdülkerim Bardakcı'da son anda devreye giren Cimbom, hem oyuncu hem de kulübünü ikna ederek işi bitirdi.
Sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray transfer için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim'e 29 milyon 325 bin TL ödenecek.
Abdülkerim'i kadrosuna katan Galatasaray'da bir de ayrılık yaşanacak. Brezilyalı stoper Marcao, İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutuyor.
La Liga ekibi Sevilla'nın 12 milyon euroluk teklifi sonrası Marcao'nun sarı-kırmızılı kurmaylara, "Kariyerim için Sevilla'da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın bu tutum sonrası transfere sıcak baktığı ve Sevilla ile transfer için anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.
TRANSFER TURUNA ÇIKAN CENK ERGÜN İSTANBUL'A DÖNDÜ!
Galatasaray'da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan Sportif Direktör Cenk Ergün İstanbul'a döndü.
İtalya'da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz'e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu.
Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek.
Teknik direktör Okan Buruk transferle ilgili yaptığı açıklamada, orta saha mevkisi için arayışlarda bulunduklarını ifade etmişti.
Gelecek sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Aslan, orta saha bölgesini doğrudan katkı verecek isimlerle güçlendirmek istiyor.
Transferde ayağını gazdan çekmeyen Galatasaray, sarı-lacivertlilere dev bir transfer çalımı atmak için düğmeye bastı.
GALATASARAY'DAN CARVALHO BOMBASI!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betis'li William Carvalho'yu transfer listesine ekledi.
DEVREYE GİRİLDİ
Sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ!
Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak.
ORTA SAHANIN VAZGEÇİLMEZİ
Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçtiğimiz sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı.
30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.