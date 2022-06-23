Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma sağladıktan sonra transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, ilk bombayı patlatmak üzere... Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Altaylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın transferi için İzmir ekibiyle anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcunun transferi için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 23:07
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından teknik direktör belirsizliğine son verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Yönetim, geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

İspanyol teknik adam ile yollarını ayıran Aslan, efsane futbolcusu Okan Buruk'u takımın başına getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, 48 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk döneminin resmen başlamasının ardından transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

İki kulüp arasında bonservis bedelli ve bonuslar konusunda prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilen Kazımcan'ın sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı, oyuncunun bir sonraki transferinden Altay'ın yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlıların, Kazımcan için 24 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ RESMEN İSTEMİŞTİ

Altay formasıyla Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş için Belçika ekibi Westerlo, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, İzmir temsilcisine resmi teklifte bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Görüşmelerde sonuç çıkmayınca Galatasaray transferi bitiren kulüp oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Kazımcan, geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta görev alıp, 1 asist yaptı.

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