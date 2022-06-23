TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kazımcan Karataş çalımı! İşte sözleşme detayları

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından teknik direktör belirsizliğine son verdi.
Yönetim, geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti.
İspanyol teknik adam ile yollarını ayıran Aslan, efsane futbolcusu Okan Buruk'u takımın başına getirdi.
Galatasaray, 48 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk döneminin resmen başlamasının ardından transfer çalışmaları hızlandı.
KAZIMCAN KARATAŞ TRANSFERİNDE İŞLEM TAMAM
Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da transferin gözde isimlerinden Kazımcan Karataş, Galatasaray'la anlaşma sağladı.
İzmir ekibinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek ve menajeri, perşembe günü İstanbul'da Galatasaray yönetimiyle masaya oturdu.
Altay Başkanı Ayhan Dündar ise transfer görüşmesine İzmir'den katıldı.
İki kulüp arasında bonservis bedelli ve bonuslar konusunda prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.
Son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilen Kazımcan'ın sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı, oyuncunun bir sonraki transferinden Altay'ın yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, Kazımcan için 24 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi.
BEŞİKTAŞ RESMEN İSTEMİŞTİ
Altay formasıyla Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş için Belçika ekibi Westerlo, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, İzmir temsilcisine resmi teklifte bulunmuştu.
Görüşmelerde sonuç çıkmayınca Galatasaray transferi bitiren kulüp oldu.
Kazımcan, geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta görev alıp, 1 asist yaptı.