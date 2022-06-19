GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Okan Buruk dönemi

Ve Galatasaray'da hoca bekleyişi sona erdi... Teknik direktör konusunda günlerdir süren belirsizlik dün akşam saatlerinde bir anda çözüme kavuştu ve sarı-kırmızılı takımın yeni hocası Okan Buruk oldu. Camiada dün gün boyu Fatih Terim sesleri ve anlaşma sağlandığı şeklinde çıkan haberlerle sosyal medyada oluşan gündem sonrası yönetim Okan Buruk için düğmeye bastı ve Paris'te olan genç teknik adam ile sözlü olarak anlaştı. Önce Torrent'in sözleşmesi fesih edilecek, salı günü Sportif AŞ'de yapılacak yönetim toplantısı ve görev dağılımı sonrası da yeni teknik adam resmi olarak açıklanacak.

SÖZLEŞME İKİ YILLIK OLACAK

Yabancı hocalarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Alman Marco Rose ve İtalyan De Zerbi'nin maddi şartları hayli el yaktı. Sosyal medyada Fatih Terim sesleri artmaya başlayınca köşeye sıkışan yönetim daha fazla beklemek istemedi ve Okan Buruk isminde kesin karar kılındı. 48 yaşındaki Buruk'un sonunda telefonu çaldı ve Paris'ten Florya'ya çağırıldı. Görev süresi 2 yıl olan başkan Özbek, Torrent'in sözleşmesini fesheder etmez Buruk'a 2 sezonluk imza attıracak. Günlerdir sessizliğini koruyan Buruk, camiadan gelen ''Hayırlı olsun'' telefonlarına, teşekkür ederek bir anlamda anlaştığını da doğruladı.

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın dün akşamki düğününde de bu haber doğrulandı. Fatih Terim'e yakın isimlerin katıldığı düğünde "Okan Hoca

ile Galatasaray anlaştı" ifadeleri kullanıldı.

MİNİ YORUM LEVENT TÜZEMEN - DOĞRU KARAR

Fatih Terim'den sonra G.Saray'ın başına yine bir G.Saraylı hoca geliyor. Okan Buruk, futbolculuğunda sayısız başarılara imza attı, şampiyonluklar yaşayıp kupalar kaldırdı. Hoca olarak da medyasız ve taraftarı olmayan Başakşehir'i şampiyon yaptı. Avrupa'da da göz kamaştıran futbol oynattı. Çalışkan, başarılı bir teknik adam. Galatasaray'da da başarılı olacaktır. Özellikle yerli genç oyuncular için bir şanstır. Dursun Özbek yönetiminin, özü G.Saraylı olan Buruk'u göreve getirmesini doğru buluyorum.