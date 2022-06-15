Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçilen Dursun Özbek ve kurullar, Ali Sami Yen'de düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçilen Dursun Özbek ve kurullar, Ali Sami Yen'de düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Dursun Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projemiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz." dedi.
Dursun Özbek ve kurulları daha sonra kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.
Yeni yönetim kuruluna devir-teslim işlemleri de gerçekleşirken yeni yönetim 19.05'te ilk toplantısını yaptı.
Gerçekleştirilen toplantıda teknik direktör konusu da masaya yatırıldı.
Teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek olan Galatasaray yeni hocasına kavuşuyor.
Hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim yerine göreve getirilen İspanyol çalıştırıcı bekleneni veremedi.
Türkiye Kupası'ndan erken elenen Cimbom, Süper Lig'de zirvenin oldukça uzağında kaldı.
Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmeleri yapacak olan Galatasaray, 59 yaşındaki çalıştırıcıya veda edecek.
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurup şampiyonluğa oynamak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör konusuna çözüm getiriliyor.
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, yeni hocanın açıklanmasının ardından transferde hızlanacak.
İlk toplantısını yapan Galatasaray yönetiminde yeni teknik direktör konusunda büyük ölçüde karar verildi.
OKAN BURUK GALATASARAY'A!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'daki hoca zirvesinde Okan Buruk ismi ön plana çıktı.
GALATASARAY'I BEKLİYOR!
Şu anda kulüpsüz durumda bulunan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı yönetimden haber bekliyor.
Galatasaray'a teknik direktör olmayı istediğini belirten Okan Buruk, "Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum.
Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor.
Bunu insanlardan duymak çok güzel. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli.
İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum.
Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun." ifadelerini kullanarak hayalini açıkladı.