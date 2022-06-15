Haberler Galatasaray Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni teknik direktörüne kavuşuyor. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek ve ekibi, mazbatalarını almasının ardından bir araya geldi. Yeni yönetimin yaptığı toplantıda hoca konusunda karar çıktı. Teknik direktörün resmen açıklanmasının ardından gözler tamamen transfere çevrilecek. İşte Galatasaray'ın yeni hocası...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00
Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçilen Dursun Özbek ve kurullar, Ali Sami Yen'de düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Dursun Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projemiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz." dedi.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Dursun Özbek ve kurulları daha sonra kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Yeni yönetim kuruluna devir-teslim işlemleri de gerçekleşirken yeni yönetim 19.05'te ilk toplantısını yaptı.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Gerçekleştirilen toplantıda teknik direktör konusu da masaya yatırıldı.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek olan Galatasaray yeni hocasına kavuşuyor.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim yerine göreve getirilen İspanyol çalıştırıcı bekleneni veremedi.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Türkiye Kupası'ndan erken elenen Cimbom, Süper Lig'de zirvenin oldukça uzağında kaldı.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmeleri yapacak olan Galatasaray, 59 yaşındaki çalıştırıcıya veda edecek.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurup şampiyonluğa oynamak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör konusuna çözüm getiriliyor.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, yeni hocanın açıklanmasının ardından transferde hızlanacak.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İlk toplantısını yapan Galatasaray yönetiminde yeni teknik direktör konusunda büyük ölçüde karar verildi.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

OKAN BURUK GALATASARAY'A!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'daki hoca zirvesinde Okan Buruk ismi ön plana çıktı.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

GALATASARAY'I BEKLİYOR!
Şu anda kulüpsüz durumda bulunan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı yönetimden haber bekliyor.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Galatasaray'a teknik direktör olmayı istediğini belirten Okan Buruk, "Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Bunu insanlardan duymak çok güzel. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli.

Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum.

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