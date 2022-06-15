Toplantıdan karar çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Galatasaray'a teknik direktör olmayı istediğini belirten Okan Buruk, "Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum.