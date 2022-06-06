Haberler Galatasaray Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların, orta saha bölgesine transfer etmek istediği Xeka ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a Xeka transferinde Jose Mourinho rakip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 12:13
Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Xeka, Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Lille ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Portekizli oyuncunun ciddi talipleri var.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Bunlardan birisi de Roma...

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Corriere dello Sport'un haberine göre Roma'nın rüyası Leandro Paredes...

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Roma sportif direktör Tiago Pinto, Arjantinli yıldızın sözleşmesini yenilememe kararını öğrendikten sonra onunla yeniden ilgilenmeye başladı.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Mourinho'nun orta sahaya istediği isimler listesinde Xeka da bulunuyor.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Ancak Paredes'in öncelikle tercih edilecek olması nedeniyle 27 yaşındaki Portekizli orta sahanın, Galatasaray'a gelme olasılığı yüksek görülüyor.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

XEKA KİMDİR?
Xeka, 10 Kasım 1994 doğumlu. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu son dört sezondur Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyiyor.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Xeka, merkez orta saha mevkiinde görev yapsa da hem ön libero hem de orta sahanın solunda forma giyebiliyor.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Her iki ayağını da kullanabilen Portekizli oyuncu ülkesinde milli formayı hiç giymedi.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Tam adı Miguel Ângelo da Silva Rocsha olan Xeka, futbola FC Paços de Ferreira'da başladı.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Çeşitli takımların alt yaş gruplarında forma giydikten sonra ülkesinin takımlarından Braga'ya transfer olan Xeka, bir sezon sonra Lille'e kiralandı.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Lille, 2017'de 5,5 milyon euro bonservis ile oyuncuyu kulübünden satın aldı.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Genç oyuncuyu aynı sene yine Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a kiralayan Lille, 2018 yılında oyuncusunu geri aldı ve Xeka bu sezonun sonuna kadar takımı Lille ile Fransa Ligue 1'de mücadele etti. Xeka, Ligue 1'de toplam 131 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 9 gol 9 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Portekizli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçta forma giydi. Transfermarkt'a göre Xeka'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

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