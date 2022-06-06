Galatasaray'a Xeka transferinde rakip çıktı! Mourinho...

Genç oyuncuyu aynı sene yine Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a kiralayan Lille, 2018 yılında oyuncusunu geri aldı ve Xeka bu sezonun sonuna kadar takımı Lille ile Fransa Ligue 1'de mücadele etti. Xeka, Ligue 1'de toplam 131 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 9 gol 9 asistlik katkı verdi.