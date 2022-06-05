GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

1 HAFTA SÜRE VERDİ Bunun üzerine menajerinin Witsel'i haberdar etmek ve kararlarını bildirmek üzere süre istediği dile getirildi.

Ancak başkan adayı Özbek'in de "En fazla bir hafta içinde sizden olumlu ya da olumsuz dönüş bekliyoruz" cevabı verdiği belirtildi.