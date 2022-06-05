Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Başkanlık seçimi için kolları iyice sıvayan Dursun Özbek, transferde bombayı patlatıyor. Borussia Dortmund'dan ayrılan dünyaca ünlü Belçikalı orta saha Axel Witsel'i Galatasaray'a getirmek için harekete geçen Özbek'in, yıldız oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Başkan adaylarından Dursun Özbek, transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Birçok önemli isimle temasa geçen Özbek'in 'çilek' transferinin ise Axel Witsel olacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Borussia Dortmund'la yolları ayrılan ve Galatasaray ile anılmaya başlanan Axel Witsel, "Avrupa'da harika bir projede ve üst seviyede kalmak istiyorum" dese de son gelişmeler farklı olacak gibi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Başkanlık seçimi için kolları iyice sıvayan Dursun Özbek'in Belçikalı orta sahanın menajeriyle görüştüğü kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Özbek'in bu toplantıda hedefleri, kulübün gelecek planlaması ile ilgili konuşup 33 yaşındaki futbolcunun şartlarını görüştüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

1 HAFTA SÜRE VERDİ
Bunun üzerine menajerinin Witsel'i haberdar etmek ve kararlarını bildirmek üzere süre istediği dile getirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Ancak başkan adayı Özbek'in de "En fazla bir hafta içinde sizden olumlu ya da olumsuz dönüş bekliyoruz" cevabı verdiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcunun ilk tercihi olan İngiltere ve Almanya şartlarını zorlayacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Witsel'in, beklediği teklifleri alamaması durumunda Galatasaray'ın önerisine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

12 KUPA KAZANDI
Karıyerinde Zenit, Standart Liege, Benfica ve Tianjin Tianhai formaları giyen Witsel, tam bir kupa canavarı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Futbol hayatında 12 kupa kaldıan Witsel, 2008'de de ülkesi Belçika'da 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Piyasa değeri 4 milyon euro civarında Witsel, orta sahanın her bölgesinde görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Axel Witsel geride kalan sezonda 41 resmi maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in çileği Axel Witsel! Menajeriyle görüştü

Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 gol kaydetti.

DİĞER
Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in doğum gününü böyle kutladı! "Seni çok seviyoruz"
Eda Taşpınar adeta parayla dans ediyor! Meksika tatili için 600 bin lira ödeyen ikoncan, şimdi de Mikanos için...
F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!
Elmas'tan G.Saray'a iki transfer birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Elmas'tan G.Saray'a iki transfer birden!
Marcao yol ayrımında! Bonservis bedeli...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür 01:20
Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür 01:20
Hazırlık! Hazırlık! 00:55
Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek 00:54
Adalara karşı gol keyfi Adalara karşı gol keyfi 00:53
4x4’lük galibiyet 4x4’lük galibiyet 00:50
Daha Eski
Doğukan Sinik: Kazanmak için sahaya çıktık Doğukan Sinik: Kazanmak için sahaya çıktık 00:43
Hakan Ericson: Türkiye bizi çok zorladı Hakan Ericson: Türkiye bizi çok zorladı 00:42
Stefan Kuntz: O açıdan memnun değilim Stefan Kuntz: O açıdan memnun değilim 00:41
Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! 00:40
F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi! F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi! 00:40
Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:40