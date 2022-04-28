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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine Zamalek engeli!

Galatasaray'ın forvet rotasyonunda dönem dönem kadroya yazılan ilk isim olan Mostafa Mohamed, dalgalı performansını da bir türlü düzeltememişti. Gelecek sezon daha net hamleler yapabilmek adına oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılı ekibe ise Zamalek'ten engel geldi. Mostafa Mohamed'in eski takımı olan Zamalek, ödemelerin yapılmaması halinde Cimbom'a transfer konusunda problem çıkaracak. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 09:48
Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine Zamalek engeli!

Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aralık ayında almıştı. Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine Zamalek engeli!

Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basını da paranın yatırılmaması halinde Mohamed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine Zamalek engeli!

YÖNETMELİK GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Akşam'ın almajardh.com adlı siteden derlediği haberde şu ifadelere yer verildi: "Zamalek kulübünün Galatasaray'la yaptığı sözleşme önümüzdeki temmuzdan itibaren bu tutarın ödeneceği yönünde. Bu da Zamalek'in şu anda bu paradan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Zamalek yetkilileri ise tüm anlaşmayı ve FIFA yönetmeliğini yeniden gözden geçiriyor. Zamalek kulübünün yönetimi, Mısırlı başarılı forvet Mostafa Mohamed'in bonservisinin ödenmeden Galatasaray kulübünü oyuncuyu başka takıma sattırmamakla tehdit etti.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine Zamalek engeli!

TRANSFER İÇİN İSTİYORLAR

FIFA yönetmeliğinde herhangi bir kulübün anlaşma ücretini ödemeden futbolcuyu başka bir kulübe satmasına izin verilip verilmeyeceğine bakıyorlar. Zamalek kulübünün Galatasaray'dan bu miktarı talep etmesinin sebebi Sporting Lizbon ile Martimo'ya verilen cezayı ödeyebilmek.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine Zamalek engeli!

Ayrıca yeni transferler için kaynak oluşturmak. Bu sebeplerden dolayı Zamalek parayı şu anda almak istiyor." Galatasaray'a yakın kaynaklar, Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmaması halinde ikinci Franck Ribery vakasının yaşanacağını düşünüyor.

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