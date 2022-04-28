Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine Zamalek engeli!

Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek 'ten kiraladığı Mostafa Mohamed 'in bonservisini aralık ayında almıştı. Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor.

Mısır temsilcisi de Galatasaray 'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basını da paranın yatırılmaması halinde Mohamed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

YÖNETMELİK GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Akşam'ın almajardh.com adlı siteden derlediği haberde şu ifadelere yer verildi: "Zamalek kulübünün Galatasaray'la yaptığı sözleşme önümüzdeki temmuzdan itibaren bu tutarın ödeneceği yönünde. Bu da Zamalek'in şu anda bu paradan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Zamalek yetkilileri ise tüm anlaşmayı ve FIFA yönetmeliğini yeniden gözden geçiriyor. Zamalek kulübünün yönetimi, Mısırlı başarılı forvet Mostafa Mohamed'in bonservisinin ödenmeden Galatasaray kulübünü oyuncuyu başka takıma sattırmamakla tehdit etti.