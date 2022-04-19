2 dakikada bitirdi

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yine eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray, haftanın kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek moral buldu: 2-0. İki takım da ilk yarıda etkisiz bir oyun ortaya koyarken 39. dakikada Abu Babel'in, 47'de ise Nelsson Tetteh'in vuruşunu çizgiden çıkardı. İkinci yarıda daha baskılı görünen Cimbom 122 saniye arayla iki gol birden buldu. 51. dakikada Babel, 53'te ise Halil gol sevinci yaşayan ve Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isimler oldu. Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 44'e çıkarttı ve 12. sıraya yerleşti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor'u da yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürdü.

BABEL'İN 3. GOLÜ.

İlk 11'de sahaya çıkan ve Galatasaray'ın ikinci golünü ağlara yollayan Ryan Babel bu sezon 3. kez sevinç yaşadı. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Daha önce de Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında gol bulmuştu.

5 MAÇI DA KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 11 gole karşın kalesinde sadece bir gol gördü.

İLK 11'E DÖNDÜLER

Domenec Torrent, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Yeni Malatyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Alex Cicaldau ve Bafetimbi Gomis'in yerine Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu'na görev verdi. Pulgar 4, Halil ise 6 maç sonra ilk 11'de şans budu. Milli arada sakatlanan Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli bu hafta da takımı yalnız bıraktı.