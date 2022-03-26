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SON DAKİKA - Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray mali genel kurulda kulübün toplam borcu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:09
SON DAKİKA - Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı!

Galatasaray'da başkan yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda sunum yaptı.

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

Öte yandan genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

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