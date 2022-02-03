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GALATASARAY HABERİ: Erick Pulgar'da mutlu son! (GS spor haberi)

Galatasaray'in Erick Pulgar transferi mutlu sonla bitti. UEFA'ya verilecek Avrupa Ligi takım listesinin dün gece 02.00'de bitecek olması nedeniyle saatlerle yarışan sarı-kırmızılı kulüp, federasyona başvurdu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Erick Pulgar'da mutlu son! (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Erick Pulgar transferi mutlu sonla bitti. UEFA'ya verilecek Avrupa Ligi takım listesinin dün gece 02.00'de bitecek olması nedeniyle saatlerle yarışan sarı-kırmızılı kulüp, federasyona başvurdu. Pulgar'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili Milli Takımı ile Bolivya deplasmanında yer alması, lisansının yetişmesini riske atıyordu. Kulüp, TFF'den, Şilili oyuncunun mevcut sağlık raporlarını iletip detaylı kontrolün ertesi gün yapılmasına izin verilmesini talep etti. Federasyon da bunu kabul etti. Rutin dışına çıkılan bu uygulama ile Galatasaray ile TFF arasındaki buzlar da biraz olsun erimiş oldu.

"ÜCRETSİZ KİRALADIK"

Defansif orta saha bölgesinde bir eksiklerinin olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Başkan Elmas, "Pulgar ile anlaştık. Pulgar deneyimli, Fiorentina'da çok başarılı bir şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da uzun gelişmeler sonucunda ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Milli maç için Bolivaya'daydı, oradan buraya gelmesini ve imza atmasını bekliyoruz" dedi.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2022 tarihli kararı ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yapıldığı duyuruldu. Buna göre talimatın 14. maddesine devamdaki fıkra eklendi. Böylece Pulgar'ın da transferi UEFA'ya yetişmiş oldu.

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