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Kaleye İspanyol eldiven

Muslera'yı gönderme planları yapan yönetimin, PSG'nin 3. kalecisi Sergio Rico'yu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas'ın İspanyol kaleci için, PSG ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sevilla ve Fulham formaları giyen 28 yaşındaki eldiven, 5 Eylül 2020'de 6 milyon euro'ya kiralık oynadığı PSG'ye transfer oldu. Bu sezon Fransa'da sadece 1 maçta 22 dakika oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Kaleye İspanyol eldiven
Muslera'yı gönderme planları yapan yönetimin, PSG'nin 3. kalecisi Sergio Rico'yu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas'ın İspanyol kaleci için, PSG ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sevilla ve Fulham formaları giyen 28 yaşındaki eldiven, 5 Eylül 2020'de 6 milyon euro'ya kiralık oynadığı PSG'ye transfer oldu. Bu sezon Fransa'da sadece 1 maçta 22 dakika oynadı.
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