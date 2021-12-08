Haberler Galatasaray Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberi: Gençleşme operasyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Parma'da forma giyen Dennis Man'i listesine almıştı. Öyle ki, genç yıldız adayının sarı-kırmızılılarla anlaştığı için oynamadığı iddiaları gündem yaratmıştı. 23 yaşındaki Rumen futbolcunun menajeri Ioan Becali'den transfer açıklaması geldi. Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili net konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 10:40
Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Cicaldau ve Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, listesine bir Rumen daha almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, sağ kanat mevkisinde forma giyen 23 yaşındaki Dennis Man'in peşine düştü. Cimbom'un transfer gündeminde bulunan genç yıldız adayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dennis Man'in menajeri Ioan Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"GALATASARAY'A GİTMEYECEK"
Rumen basınından Sport.ro'nun haberine göre; Ioan Becali'den transfer yalanlaması geldi. Becali yaptığı açıklamada, Dennis Man'in Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.

Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"AĞUSTOS AYINDA ANLAŞMA OLMADI"
Öte yandan Becali, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz Dennis Man'i Parma'dan istediğini ancak transferde anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"PARMA 12 MİLYON EURO İSTEDİ"
İtalyan ekibinin, bonservis bedeli olarak 12 milyon euro talep ettiğini belirten Ioan Becali, Galatasaray'ın bu talebi karşılamayı kabul etmediği için hikayenin orada bittiğini söyledi.

Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen Dennis Man bu sezon 10 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

DİĞER
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde olaylı maç! Porto - Atletico Madrid maçında 8 dakikada 3 kırmızı, 90'dan sonra 3 gol...
Almanlar Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını böyle gördü: Dortmund Beşiktaş'ı dağıttı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor