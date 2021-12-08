Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Cicaldau ve Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, listesine bir Rumen daha almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, sağ kanat mevkisinde forma giyen 23 yaşındaki Dennis Man'in peşine düştü. Cimbom'un transfer gündeminde bulunan genç yıldız adayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dennis Man'in menajeri Ioan Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.