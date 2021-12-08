Dennis Man'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Cicaldau ve Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, listesine bir Rumen daha almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, sağ kanat mevkisinde forma giyen 23 yaşındaki Dennis Man'in peşine düştü. Cimbom'un transfer gündeminde bulunan genç yıldız adayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dennis Man'in menajeri Ioan Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'A GİTMEYECEK"
Rumen basınından Sport.ro'nun haberine göre; Ioan Becali'den transfer yalanlaması geldi. Becali yaptığı açıklamada, Dennis Man'in Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.
"AĞUSTOS AYINDA ANLAŞMA OLMADI"
Öte yandan Becali, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz Dennis Man'i Parma'dan istediğini ancak transferde anlaşma sağlanamadığını ifade etti.