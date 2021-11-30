Mustafa bey değil Mustafa abi

Galatasaray'ın önceki gün vefat eden eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cengiz ailesine ve sevenlerine taziyelerini bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mustafa Bey demeyeceğim Mustafa ağabey diyeceğim" sözlerini kullandığı konuşmasında şunları söyledi: "Her şeyden önce şu anda musallada hakka uğurlamakta olduğumuz Mustafa Cengiz Beyefendinin cenaze namazını hep beraber icra ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Gerçekten bu camianın içerisinde yöneticilikte 'Bir beyefendi tanıdım' dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi. Ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa ağabey diyeceğim. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan Mustafa ağabeyimizi, inşallah cennetiyle, cemali ile de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya rabbim sabırlar lütfeylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah."