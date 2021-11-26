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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 73 milyon TL gelir elde etti

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Galatasaray sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmayı taraftarı önünde 4-2'lik skorla kazandı. Bu galibiyet ile Cimbom, Avrupa Ligi'ndeki gelirini 73 milyon TL'ye kadar çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 73 milyon TL gelir elde etti

Galatasaray Marsilya galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantilerken kasasını da doldurmaya devam etti.

Sabah'ın haberine göre; Aslan gruplara kalarak 3.1 milyon Euro alırken toplamda 3 galibiyet için de 1 milyon 890 bin Euro kazandı. Ayrıca 2 beraberlikle 420 bin Euro kazanan sarı-kırmızılılar toplamda 5 milyon 410 bin Euro (73 milyon TL) gelir elde etti.

Eğer Galatasaray gelecek hafta Lazio engelini de aşıp grubu lider bitirirse birincilik ödülü olarak da 1.1 milyon daha Euro kazanacak. Liderlik halinde son 16'ya kalacak olan Aslan, bunun için de kasasına 1.2 milyon Euro koyacak.

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