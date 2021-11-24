Galatasaray Marsilya maçı öncesi Fatih Terim net konuştu! "Telafisiz"

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4 maça çıkarken aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı takım, grubun 5. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günkü derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı beklediğini anlıyorum. Derbi atmosferi, hakem hataları gibi illüzyonlardan kurtulup büyük çerçeveye bakmamız gerekiyor.

100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz... Bu, doğal bir süreç.

Galatasaray'ın lider olduğu, Rusya'dan gelecek habere göre gruptan çıkacağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istemiyoruz.

"DERBİNİN TELAFİSİ VAR, MARSİLYA MAÇININ YOK"

Derbinin telafisi var ancak Marsilya maçının telafisi yok bu yüzden Marsilya maçı bizim için çok daha önemli.

Biz her zaman şampiyon olmak isteriz. Kaybettiklerimizi de nasıl kaybettiğimizi görüyorsunuz. 1-2 golle kaybettiğimiz şampiyonluklar çok çabuk unutuluyor.

Bu dönemde, şampiyonluktan çok daha büyük bir hedefim var. Sayın başkanın vizyonu, bu hedefte çalışmak için beni motive etmiştir.

"ÇOK POZİSYONA GİRİP AZ ATIYORUZ"

Genç, oynadıkça gelişerek, ileride transfer olabilecek oyuncuların yanı sıra tecrübeli futbolcularla bir kadro kurduk. Zaman zaman gol kaçırıyorlar, hata yapıyorlar ama olsun. Daha çok gençler, zamanla olacak.

Gençlere güveniyorum ve inanıyorum. Evet, kızıyorum. En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama puan durumunda aşağıdayız. Çok pozisyona girip az atıyoruz, az pozisyon verip çok yiyoruz. Futbolcularım da çok üzülüyor.

Bir an önce düzelmesini istediğim için üzgünüm. Bunu istiyorum ve bekliyorum. Ancak onların hepsi benim evladım. Yaptıkları tüm hataların bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Bu çocuklar, bu ekonomik zorlukta kulübümüzün yol alması için en önemli silahlarımızdır.

"MARSİLYA MAÇI SERT GEÇECEK"

Sahaya çıktığımız her 11 bizim için idealdir. Marsilya takımının çok güçlü olduğunu orada gördük. Merkezi iyi kapatıp iyi savunma yapmıştık. Onlara fazla pozisyon vermemiştik. Yarın kontrolü elimize almalıyız. Marsilya çok zor takım, sert geçecek.

Dikkat etmemiz lazım. Çünkü, kazandığımızın anlamı bir başka büyük tabii ki ama eğer berabere kalır, Rusya'da Lokomotiv Lazio'yu yenerse yine gidiyoruz. Müthiş bir olasılık zinciri var. Buradan gidemeyebiliriz gibi, ikinci de olabiliriz.

Biz, bu gruptan birinci gidersek çok önemli rakipleri atlıyoruz ve direkt olarak son 16 turunda oynuyoruz. Ocak ayı için düşüncelerimizi de uygulayıp o dönemde daha farklı bir tarzda çıkalım istiyoruz.

"KEREM'İN GELİŞİMİ ÇOK HIZLI OLDU"

Barış, Kerem, Taylan, Halil, Berkan, Morutan, Cicaldau, Nelsson milli takıma gitti. Demek ki Galatasaray'a transfer, düzenli şans, milli takım ve daha sonra Avrupa yolu diye ilerliyor. Galatasaray'da oynamak esas olandır ama gidenler de bizim manevi elçilerimiz.

Kerem'in gelişimi çok hızlı oldu. Berkan ve Barış da öyle. Halil'in performansından da memnunum. Biz eğitiyoruz, geliştiriyoruz, oradan milli takım ve sonra Avrupa.

Son maçta da öncekilerinde de kaleye birçok gidişimizde son şuta çevirememe konusunda üzerinde çok durduk, üzüldüler açık açık izleyince. Takımın da üzülmesini istiyorum. Üzüldükçe bunu düzeltmek isteyecek hırsa sahip olacaklar.

Motto bu olmalı, kaybederken de alkışlanan bir takım. Galatasaray budur zaten. Taraftarımızın Fenerbahçe maçından sonra alkışlaması çok güzeldi. Taraftarımıza bu zaman da çok daha ihtiyacımız var.

Taraftarın istediği bizde var, bizim istediğimiz taraftarda var. Aynı yerdeyiz, yarın da inşallah aynı destek olur. Onların desteği olmadan çok zor, hele ki kendi sahamızda.

Eleştiriler olacaktır, bundan hiçbir zaman gocunmadım. Edeplice, ahlaklıca olunca onları anlamaya çalışıyorum. Çünkü eğer başarılıysanız muhakkak eleştiriler oluyor ve yalnız oluyorsunuz. Sonunda şampiyon olduktan sonra bu yaptıklarından ve yazdıklarından özür dileyen görmedim. Onun için çok bir beklentim yok o taraftar. Eleştirilerin olması doğaldır, bu Galatasaray takımı.