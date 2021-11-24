Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray Teknik Direktörü Fattih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması! Takımda kalacak mı?

SON DAKİKA - Galatasaray Teknik Direktörü Fattih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması! Takımda kalacak mı?

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Mostafa Mohamed'in takımdaki geleceği hakkında, "Mohamed ile ilgili daha zaman var. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini uzatacağız. Niyetimiz o yönde. Herhangi bir değişiklik olmazsa." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:40 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:45
SON DAKİKA - Galatasaray Teknik Direktörü Fattih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması! Takımda kalacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Mostafa Mohamed'in takımdaki geleceği hakkında flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"Diagne, Mohamed, Halil bizim gol beklediğimiz oyuncularımız. Hepsine şans veriyoruz, atmaya başlarlarsa devam edecekler. Bazen ben de tercihlerimde başkalarına göre yanlış olabilirim. Hafta içi idmanda neler olduğunu biz biliyoruz. Mohamed ile ilgili daha zaman var. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini uzatacağız. Niyetimiz o yönde. Herhangi bir değişiklik olmazsa."

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