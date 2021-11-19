SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.
İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.