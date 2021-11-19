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SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

Spor haberi... Süper Lig'de ilk 12 hafta geride kalırken, 13. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki ekipte son hazırlıklarını sürdürürken, dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte dev karşılaşmaya dair detaylar ve o istatistik.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 16:34
SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

25 YABANCI OYUNCU GOL ATTI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

EN GOLCÜLER ALEX, SNEİJDER VE SELÇUK İNAN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

GERİDE KALAN 10 SEZONDAKİ DERBİLER
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...
TARİH STAT ORGANİZASYON SKOR (FB-GS) GOLLER
07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo
17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0
SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...
12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir (k.k), Selçuk İnan
12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz
11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba
SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...
10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder
25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0
SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...
18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0
23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0
06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
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