SPOR HABERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Atılan goller...

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.