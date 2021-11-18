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Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Elneny'i ocak ayında transfer etmek için gaza bastı. İngiliz basınında yer alan haberde, Arsenal'in Mısırlı futbolcu için kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:58
Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Sarı-kırmızılılarda transfer listesinin başında yer alan isim ise Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Elneny...

Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Bir süredir ismi Cimbom ile anılan yıldız futbolcunun transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

ARSENAL KARARINI VERDİ

İngiliz basınında yer alan haberde Arsenal'in Mısırlı futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak serbest bırakmaya hazır olduğu yazıldı.

Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Haberde Mohamed Elneny'nin de Galatasaray'da forma giymek istediği iddia edildi.

Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

MENAJERİ DE AÇIKLAMIŞTI

Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila daha önce yaptığı açıklamada, "Elbette ki Türkiye'ye gelmek istiyor. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Başakşehir, Beşiktaş ya da Trabzonspor, Elneny ile ilgilenmiyor. Türkiye'de tek seçenek Galatasaray mı bu soruya yanıt veremem elbette ki Galatasaray'ın bir ilgisi var çünkü serbest bir oyuncu olacak, iyi bir futbolcu, Türkiye'yi tanıyor, biliyor olması avantaj." ifadelerini kullanmıştı.

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