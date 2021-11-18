Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

MENAJERİ DE AÇIKLAMIŞTI

Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila daha önce yaptığı açıklamada, "Elbette ki Türkiye'ye gelmek istiyor. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Başakşehir, Beşiktaş ya da Trabzonspor, Elneny ile ilgilenmiyor. Türkiye'de tek seçenek Galatasaray mı bu soruya yanıt veremem elbette ki Galatasaray'ın bir ilgisi var çünkü serbest bir oyuncu olacak, iyi bir futbolcu, Türkiye'yi tanıyor, biliyor olması avantaj." ifadelerini kullanmıştı.