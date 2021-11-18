Arsenal Elneny için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer listesinin başında yer alan isim ise Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Elneny...
Bir süredir ismi Cimbom ile anılan yıldız futbolcunun transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
ARSENAL KARARINI VERDİ
İngiliz basınında yer alan haberde Arsenal'in Mısırlı futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak serbest bırakmaya hazır olduğu yazıldı.
Haberde Mohamed Elneny'nin de Galatasaray'da forma giymek istediği iddia edildi.
MENAJERİ DE AÇIKLAMIŞTI
Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila daha önce yaptığı açıklamada, "Elbette ki Türkiye'ye gelmek istiyor. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Başakşehir, Beşiktaş ya da Trabzonspor, Elneny ile ilgilenmiyor. Türkiye'de tek seçenek Galatasaray mı bu soruya yanıt veremem elbette ki Galatasaray'ın bir ilgisi var çünkü serbest bir oyuncu olacak, iyi bir futbolcu, Türkiye'yi tanıyor, biliyor olması avantaj." ifadelerini kullanmıştı.