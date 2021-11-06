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GALATASARAY HABERLERİ: Sezon başında istenmeyen Feghouli takımın yıldızı oldu

Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminde yüksel maliyeti nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Feghouli son 2 haftada oynadığı futbolla eski günlerine geri döndü. Gaziantep FK maçında Kerem Aktürkoğlu'na mükemmel bir asist yapan Cezayirli futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında mükemmel bir golle "Ben bu takımın yıldızıyım" mesajı verdi. Deneyimli yıldız teknik direktör Fatih Terim'in de saha içindeki yeni lideri oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 07:37
GALATASARAY HABERLERİ: Sezon başında istenmeyen Feghouli takımın yıldızı oldu

Yıllık 3 milyon 850 bin Euro'luk ücreti ile Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olan ve beklentileri karşılamayan performansı nedeniyle sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sofiane Feghouli, eski günlerine döndü. Uzun zaman yedek kaldıktan sonra Gaziantep FK maçında bulduğu şansı asist yaparak değerlendiren Feghouli, ilk 11 çıktığı Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da jeneriklik bir gol atarak yükselişini sürdürdü. Cezayirli yıldızın performansından hocası Fatih Terim de memnun kaldı. Formayı kapan Feghouli artık Aslan'ın saha içi lideri konumunda.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezon başında istenmeyen Feghouli takımın yıldızı oldu

KALMAK İÇİN ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYE HAZIR

Sabah'ın haberine göre; Sezon başında yönetimin göndermek istediği 'Soso' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu, Falcao'nun aksine takımda kalmakta ısrar etmişti. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Feghouli'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu kez ücretini düşürüp devam etmeye hazır olan Cezayirli orta sahanın sergileyeceği performansa göre sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belli olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezon başında istenmeyen Feghouli takımın yıldızı oldu

İKİ ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR

2017 yazında Galatasaray'a yıllık 3 milyon 850 bin Euro'dan 5 yıllık imza atan Sofiane Feghouli için West Ham United'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti. Özellikle 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, sonraki iki sezon ise beklentileri karşılayamadığı için gözden düşmüştü. Maaşında yaşanan indirim krizleri nedeniyle de zaman zaman gündem olan kanat oyuncusunun mukavelesi 2022 Haziran'da sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezon başında istenmeyen Feghouli takımın yıldızı oldu

LEVENT TÜZEMEN'DEN FEGHOULI YORUMU!

Son iki maçtaki performansıyla yeniden teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Feghouli ile yeni sözleşme yapılmalı mı?

Galatasaray yönetimi, Feghouli ile daha ekonomik şartlarda sözleşme yapmak için çalışıyor. Oyuncunun da 2+1 yapılması düşünülen sözleşmeye sıcak olduğunu duydum. Feghouli, çok yetenekli bir oyuncu, Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova maçlarında da süper oynadı. Bir ölçüde Galatasaray yönetimi, yeni transfer yapmış oldu. Galatasaray'ın bir oyun liderinin olmadığını sık sık vurgulamış ve bu liderliği yapacak kişinin Feghouli olduğunu yazmıştım. O da beni yanıltmadı. Bu performansı ve tecrübesiyle Feghouli, Galatasaray'ın Avrupa ve lig yürüyüşüne ciddi katkı sağlar. Dışarıdan Cezayirli yıldızın ayarındaki bir oyuncuyu almak da çok maliyetli olur. Bu nedenle Feghouli ile yapılacak yeni bir sözleşme hem Galatasaray için faydalı olur hem de oyuncunun kafasını rahatlatır.

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