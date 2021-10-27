GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

Penaltıcı Cicaldau olmasına rağmen Mostafa Mohamed'in topu ısrarla alıp pozisyonu gole çevirememesi teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada "Penaltıcı bizde Cicaldau. Mostafa almış ben atacağım demiş. Geçen sefer ben ona kazanmak için çok da riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada bırakması lazımdı Alex'e. Sağlık olsun ne yapalım. Ama herkes ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım" ifadelerini kullandı.