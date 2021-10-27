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GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı tartışma konusu olmuştu. Fatih Terim, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takımın penaltıcısının Alexandru Cicaldau olduğunu belirtip, atışı Mohamed'in kullanmasına tepki göstermişti. Eleştirilerin hedefi olan Mısırlı golcü ise sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü derbide 2-1 yendi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64'te kaydettiği gollere engel olamadı. Mostafa Mohamed'in oyunun son bölümünde penaltı, geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

79. dakikada Kerem'in yerden şutunda top, ceza sahasında Vida'nın elinden sekti. Hakem Fırat Aydınus, siyah-beyazlı oyuncunun meşin yuvarlağa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

81. dakikada oyuna yeni giren Mostafa Mohamed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çıkartıp gole izin vermedi. Penaltıyı Mısırlı oyuncunun kullanması tartışma yarattı. Galatasaray'da daha önce Belhanda ile Diagne, yine Diagne ile Sinan Gümüş saha içerisinde penaltı tartışmaları yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

Penaltıcı Cicaldau olmasına rağmen Mostafa Mohamed'in topu ısrarla alıp pozisyonu gole çevirememesi teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada "Penaltıcı bizde Cicaldau. Mostafa almış ben atacağım demiş. Geçen sefer ben ona kazanmak için çok da riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada bırakması lazımdı Alex'e. Sağlık olsun ne yapalım. Ama herkes ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

Milliyet'in haberine göre; eleştirilerin odağındaki Mostafa Mohamed'den açıklama geldi. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen ve değerlendiremeyen Mısırlı golcü özür diledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

"AMATÖRCE BİR HAREKETTE BULUNDUM"
Başta Cicaldau olmak üzere takım arkadaşları ve teknik kadrodan özür dileyen Mostafa, "Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

Mohamed'in Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltı üzerine teknik kadrodan takıma uyarı geldi. Takımın birinci penaltıcısının Cicaldau olduğu oyunculara anlatılırken, Rumen futbolcunun kendisini iyi hissetmemesi durumunda diğer opsiyonların değerlendirileceği futbolculara aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ve Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! Penaltı...

Galatasaray geçen sezonun sonunda Denizli maçında Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı ile şampiyonluk yolunda averaj bakımından önemli bir fırsatı değerlendirememişti. Sarı-kırmızılılar, ligde kullandığı son 4 penaltının 3'ünden yararlanamayarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

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