Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri dev bir maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan son şampiyon Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray'ı konuk edecek. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

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MARCAO GERİ DÖNDÜ!

Marcao'nun da cezasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalara başlarken; Hasic, Atiba ve N'Koudou'nun tedavi süreci devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed.

📺BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BJK GS DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Aynı zamanda 10. haftanın kapanış mücadelesi olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA KAZANAMIYOR, CİMBOM FIRTINA ESTİRİYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'le kozlarını paylaştı ve 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Galatasaray ise; Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı 1-0 geçerken, Marsilya ile berabere kaldı ve 7 puan toplayarak namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

TERİM 35. KEZ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 34 kez karşılaştı ve sahadan 13 defa galip ayrıldı. Terim'in öğrencileri 8 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

9. Beşiktaş - Galatasaray maçı

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Galatasaray arasında daha önce oynanan 8 müsabakada düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez yenen taraf oldu. 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, iki takım arasında son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren derbide görev almıştı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi için biletleri satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca 12 yaş altındaki çocukların stadyuma giremeyeceğini de belirtti.

Dev derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 490TL

2. Kategori: 450TL

3. Kategori: 390TL

4. Kategori: 375TL

5. Kategori: 325TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 200TL

8. Kategori: 175TL

VIP 101 – 126: 1.100TL

VIP 100: 1.250TL

1903 A-E: 1.400TL

1903 B-D: 1.500TL

1903 C: 1.600TL